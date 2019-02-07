ليبيا – إعتبر مفتي المؤتمر العام”الشيخ” الصادق الغرياني أن ما يحدث بالجنوب عبارة عن مأساة حقيقية على أهالي المنطقة وكأن الجنوب ليس قطعة من أرض ليبيا تنتهك حرماته وتستباح أجوائه، مؤكداً على أن ليبيا مستباحة من كل الجنسيات.

الغرياني قال خلال إستضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن الجيش الفرنسي يشن ضربات على الحدود بين التشاد وفزان دون معرفة ما هو الهدف من هذا الإعتداء لأنه غير واضح لكن في المجمل الأراضي والسماء الليبية مستباحة.

وتسائل عما إذا كان الجانب الفرنسي قد نسق وأخذ الإذن من الحكومة أو المجالس أو المسؤولين الليبين قبل تنفيذ هذه الضربات على المرتزقة والمتسللين علاوة على وجود طيران آخر غير معروف مصدره يضرب مرزق وينتهك حرمات ليبيا ويدمر المدن.

وإتهم القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بأنه دمر بنغازي وحاصر قنفوذة ودرنة، مدعياً أنه يقوم بعمليات التنكيل والتجويع وسفك الدماء وإنتهاك الأعراض ومازال يفعل ذلك بأهل درنة والجنوب على حد قوله.

وتابع قائلاً :” ما يفعله حفتر الآن وما يقوله الناطق العسكري وقواته بأنهم يريدون غزوا الجنوب لتحريره من الإرهاب كما في بنغازي لكن هم في الواقع لم يحرروها من الإرهاب بل حرروها من خيرة ناسها وللأسف الذين ينبغي أن يأخذوا على أيدي الظالم ويقولون له انت ظالم حتى لو بالكلام إن لم يكن لك القدرة على العمل ليقولوا له إنك تغزو البلاد فما هدفك”.

الغرياني طالب جميع المواطنين وكل من له قدر في ليبيا بنصرة من اعتبرهم “مظلومين” والوقوف مع الحق وإستنكار ما يحدث في الجنوب والوقوف صف واحد للخروج بمظاهرات رافضة لما يحدث هناك حسب قوله.

وقال :”صلاح بادي أو غيره عندما اشتركوا في معركة وقالوا له نريد أن تكون هذه الكتائب منضبطة تحت الدولة لكنهم إعتبروه معيق قيام الدولة ووضعوه على قائمة الممنوعين، حفتر يقاتل الليبيين ويدمر المدن ويغزوها في ظل صمت الجميع عن ما يحدث، المبعوث الاممي قال إن حفتر لابد منه فلا تقوم الدولة إلا به وهو جزء من المشهد أي أن الدولة والمصالحة لا تقوم إلا به لكن كيف تتأتى لكم المصالحة وهو يسعى لفرض نفسه بقوة السلاح والطيران وغزو المناطق”.

ويرى أن أهالي غريان تعرضو في الفترة الاخيرة إلى ما وصفها بـ” الحرب الإعلامية الغاشمة ” الغرض منها تحقيق ما عجزوا عن فعله بقوة السلاح لكن أهالي المدينة أصدروا بيان بالخصوص يدل على ثباتهم على الحق و المصابرة ووقوفهم مع “الثورة” والحق، لافتاً إلى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد إنعقاد المؤتمر الذي عقد منه الحلقة الأولى في الزاوية “التوافق الوطني” وبحضور أهل غريان وضباطها.

كما دعا الغرياني الجميع إلى الخروج في مظاهرات تستنكر عمليات القوات المسلحة ضد المعارضة التشادية في الجنوب ، معتبراً أن ما وصفه بـ”غزو المناطق” في ظل تخاذل الحكومات والمجالس والمسؤولين وتخليهم عن الوطن يعد من أشد المنكرات حسب تعبيره.

مفتي المؤتمر العام أثنى على تعليق أعضاء البرلمان عن مكون التبو عضويتهم في المجلس اعتراضاً على ما وصفه بـ” عملية حفتر” بالجنوب واصفاً إياه بـ”الموقف الإيجابي”، مطالباً جميع أعضاء البرلمان وليس فقط التبو بتعليق عضويتهم.

وأضاف :” نهب أموال الدولة الآن على أشده فهناك الملايين تسرق على مسمع ومرأى مصرف ليبيا والحكومة وملايين تؤخذ من وزارة الداخلية بغير إذن منها حيث يأخذها مصرف ليبيا المركزي ليشتري بها سلاح لبعض الكتائب على الرغم من أنه ممنوع توريده حتى على الحكومات الشرعية، كيف استطاع مصرف ليبيا التعدي على وزارة الداخلية وأخذ ميزانيتها ومستحقاتها وإستيراد سيارات مدرعه نشرت صورها لكتائب معينة”.

وأرجع الغرياني العبث بالقانون ووضعه تحت الأقدام و الدمار الواقع في ليبيا إلى تساهل المسؤولين في تطبيق القانون وعدم إحترام القضاء والقانون، داعياً وزارة العدل إلى تطبيق القانون لأن المسؤولية تقع عليها وعلى وزارة الداخلية.