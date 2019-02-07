ألمانيا – أكد خبير التغذية الألماني أندرياس داكسينبرغر إن خل التفاح يتمتع بفوائد صحية مهمة، موضحاً أنه يساعد على ضبط نسبة السكر بالدم، وعلى تنشيط عملية الأيض، وحرق الدهون.

وأضاف داكسينبرغر أن خل التفاح يساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، ما يقي من نوبات الجوع الشديدة، ويعمل على تحفيز عملية الهضم، ويقي من الشعور بالانتفاخ والإمساك.

ويسهم خل التفاح أيضاً في الحفاظ على التوازن الحمضي القاعدي، فيحول دون الإصابة بفرط حمضية الجسم، التي تتسبب في حرقة المعدة، والإنهاك ومشاكل البشرة.

ومن ناحية أخرى أشار داكسينبرغر إلى أن خل التفاح لا يخلو من العيوب، ويمكن للحمض أن يُسبب مشاكل في الأسنان، والشعور بحرقة في الحلق. ويمكن تجنب ذلك بعد تخفيف الخل بالماء، أو عصير التفاح، أو عسل النحل.

ويوصي خبير التغذية الألماني بإضافة خل التفاح إلى الأطعمة “كدريسنغ” للسلطة مثلاً، ويمكن تناول خل التفاح المخفف قبل الوجبات بنحو 15 دقيقة على مدار عدة أسابيع لتحقيق الفائدة الصحية المرجوة.

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