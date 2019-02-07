ولكن مدى سلامة الفايب أو الفايبر على المدخنين غير معروفة، خصوصا أن تقارير تتحدث بين الحين والآخر عن انفجاره وتسببه بأضرار لمستخدميه.

ولكن أن يقتل حامله أو مستخدمه، فهذه من الحالات النادرة إن لم تكن الوحيدة، بحسب ما كشفت صحيفة ميترو البريطانية.

فقد توفي رجل بعد أن انفجر الفايب، المعروف باسم “المبخر الشخصي الإلكتروني”، ودخلت قطعة منه إلى حنجرة الرجل البالغ من العمر 24 عاما.

وبحسب الصحيفة، فقد توفي وليام براون إلى المستشفى في فورت وورث بولاية تكساس، في التاسع والعشرين من يناير الماضي بعد انفجار السيجارة الإلكترونية أثناء تدخينها.

وأدى الانفجار إلى اندفاع قطعة من السيجارة الإلكترونية إلى الحنجرة ومن ثم الوصول إلى منطقة الشريان السباتي الأمر الذي تسبب بتمزيق الشريان، بحسب التقرير الطبي الصادر عن مقاطعة تارانت في تكساس.