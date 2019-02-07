ليبيا – أحبط عناصر الأمن المركزي فرع تاجوراء عملية تهريب مجموعة من المخطوطات الأثرية وتمثال أثري إضافة لعدد كبير من الليرات الذهبية وقطعة أثرية على شكل بيضة وقطعة أثرية على شكل ورقة عنب منقوش بها نقش على شكل إمرآة وقطعة أثرية صغيرة.

الإدارة العامة للأمن المركزي فرع تاجوراء أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع للإدارة أن عملية التهريب كانت معدّة سلفاً أثناء دخولها للعاصمة من المنفذ الشرقي في تاجوراء من بوابة غوط الرمان.

وأوضحت أن عملية ضبط المجموعة تمت أثناء تفتيش السيارات في إحدى المركبات وعند التفتيش عثر على هذه المخطوطات بالسيارة المضبوطة التي كان فيها ثلاثة أشخاص.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

كما أضافت الإدارة العامة :” كانت خطة المهربين كالأتي إن هذه المخطوطات تأتي من الجنوب الليبي ومن ثم اتجهوا بها إلى مدينة زليتن ومن ثم للعاصمة ومنها إلى دولة تونس ومن دولة تونس كانت ستتجه لأوروبا”.

وأكدت على أنه بناء على تعليمات مدير الإدارة قام الفرع بتسليم المجموعة الأثرية التي تم ضبطها إلى مكتب النائب العام بطرابلس.