وتعادل الغريمان 1-1 بهدفين سجلهما كل من لوكاس فاسكيز لريال مدريد، ومالكوم لبرشلونة، فيما يقام لقاء العودة في 27 فبراير على ملعب سانتياغو بيرنابيو لحسم التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال بيكيه عقب اللقاء، إن الحكم ماثيو لاهوز، كان يجب أن يطرد مدافع النادي الملكي، مضيفا: “للحكم معايير غريبة.. لكن كان علينا التكيف معها واللعب.. في المجمل كان مستواه جيدا”، وفق ما نقل موقع “غول” العالمي.

وتابع: “كان راموس يستحق البطاقة الحمراء في النهاية، ولكن ماذا بيدنا أن نفعل؟، النتيجة جيدة ونملك فرصنا في اللقاء الثاني والأمل حاضر”.

وحصل راموس على بطاقة صفراء في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، لكن أخطاءه، ضد آرثر وسواريزكانت “تستحق بطاقة صفراء ثانية، ثم الطرد”، بحسب بيكيه.

وعن غياب ميسي عن القائمة الأساسية التي دخلت اللقاء، قال بيكيه: “كنا نعلم أنه يشعر ببعض الضيق، هناك مباريات مهمة قادمة ومن المهم أن يكون بأفضل حالاته”.

واختتم بالقول: “لم يكن باستطاعته اللعب لـ90 دقيقة، لذا فضل المشاركة في الشوط الثاني”.