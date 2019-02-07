موسكو – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إتلاف المنتجات، بما فيها الخاضعة للعقوبات المضادة والمهربة للبلاد بصورة غير شرعية، بدلا من توزيعها على المحتاجين، أمر مطلوب اقتصاديا ومبرر.

وقال بوتين على هامش منتدى “ديلوفايا روسيا” امس: “من الناحية الاقتصادية من الأفضل أحيانا إتلاف شيء، بدلا من مجرد توزيعه، بغض النظر عن مدى غرابة الأمر”.

وأوضح الرئيس الروسي فكرته بالقول إن إتلاف بعض المنتجات يساعد في “الحفاظ على الوظائف وفي مستوى معين من ربحية الإنتاج والتسعير وما إلى ذلك”.

وأضاف بوتين: “يعطي هذا انطباعا بأن إتلاف المنتجات أمر غير مريح وغير عادل”، لكنه في بعض الحالات يشجع النمو الاقتصادي، مما يعود بالفائدة على الناس في نهاية المطاف”.

وضرب بوتين مثلا على كلامه، مشيرا إلى تقييد حجم المساعدات الإنسانية الخارجية، وقال: “لا يوجد شيء سيئ في الحليب المجاني من ناحية، لكنه من ناحية أخرى يفلس منتجي الحليب المحليين”.

وختم بقوله: “تجب دراسة الظروف بعناية”.

المصدر: إنترفاكس