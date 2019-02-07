إسرائيل – أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، انطلاق تدريب عسكري مشترك بين سلاحي الجو الإسرائيلي والأمريكي، الأسبوع المقبل.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني الرسمي، أن تدريب “جونيبر فالكون 2019” سيجرى في الفترة ما بين الأحد والخميس المقبلين، ويأتي ضمن تدريب القيادتين السنوي.

وأشار إلى أن التخطيط واللقاءات استعدادا للتدريب بدأت منذ عدة شهور، فيما تم البدء مؤخرا بنشر بنى أرضية وتجهيزات لوجستية لاستيعاب القوات الأمريكية، دون تحديد نطاق المناورات المشتركة.

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن الهدف من التدريب هو “تعزيز التعاون، والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجيشين، وتحسين القدرات الدفاعية في مواجهة التهديدات المختلفة، وتوسيع مجال التعاون الاستراتيجي العميق بين الجيشين والدولتين”.

وسيشارك في التدريب أكثر من 300 جندي أمريكي، ونحو 400 جندي إسرائيلي من وحدات مختلفة، بينها منظومة الدفاع الجوي في سلاح الجو الإسرائيلي، وأقسام التخطيط والعمليات، ووحدات لوجستية وفرق طبية.

والأربعاء، أعلن الجيش الأمريكي عزمه شراء عدد من منظومات أسلحة القبة الحديدية المطورة من قبل إسرائيل.

وستقوم الولايات المتحدة بنشر المنظومة في مناطق انتشار الجنود الأمريكيين بدلًا من استخدامها حماية للأراضي الأمريكية.

الأناضول