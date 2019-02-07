وديفيد مالباس (62 عاما) هو أحد كبار المسؤولين في وزارة الخزانة، ويعد خيارا مثيرا للجدل، ولكن في حال حصل الرئيس الأميركي على تأييد أغلبية الأعضاء في البنك ولاسيما الدول الأوروبية لتعيينه، فستكون لديه الفرصة لإعادة رسم سياسة البنك.

وقال ترامب إن “مالباس رجل استثنائي. إنه الشخص المناسب لشغل هذا المنصب الشديد الأهمية”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”، أن اسمي السفيرة السابقة للولايات المتحدة، نيكي هايلي، وابنة الرئيس الأميركي ومستشارته إيفانكا، مطروحان بين المرشحين لتولي منصب رئيس البنك الدولي.