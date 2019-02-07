أبوظبي – تراجعت 7 بورصات عربية في نهاية تداولات الخميس، إثر تعرضها لعمليات بيعية متفاوتة، في وقت استمر فيه تراجع أسواق النفط العالمية.

وبحلول الساعة (13:24 ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.41 بالمائة أو ما يعادل 26 سنتاً إلى 62.43 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.96 بالمائة أو ما يعادل 52 سنتاً، إلى 53.49 دولارا للبرميل.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي مع تراجع مؤشرها العام بنحو 0.6 بالمائة إلى 5112 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك والاتصالات.

فيما نزلت بورصة دبي المجاورة بوتيرة أقل بلغت 0.56 بالمائة إلى 2542 نقطة، مع انخفاض أسهم قطاع العقار بنحو شبه جماعي يقودها “إعمار العقارية” و”أرابتك” و”الاتحاد العقارية”.

وهبطت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.24 بالمائة إلى 8612 نقطة، بضغط نزول بعض الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والمواد الأساسية.

وانخفضت بورصة مسقط بنسبة 0.21 بالمائة إلى 4151 نقطة، مع تراجع أسهم قيادية في قطاعي الصناعة والمالي، يتصدرها “جلفار للهندسة” بنسبة 2.7 بالمائة و”الأسماك العمانية” بنسبة 1.82 بالمائة.

وتراجعت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنحو 0.09 بالمائة إلى 14753 نقطة، بضغط عمليات بيعية للأجانب والعرب.

وهبطت مؤشرات بورصة الكويت، إذ تراجع المؤشر الأول بنسبة 0.01 بالمائة إلى 5439 نقطة، فيما هبط المؤشر الرئيس بنحو 0.01 بالمائة إلى 4762 نقطة، وأغلق المؤشر العام متراجعاً 0.01 بالمائة إلى 5199 نقطة.

في المقابل، ارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.66 بالمائة إلى 1418 نقطة، لتواصل مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، مع صعود أسهم البنوك يقودها “الأهلي المتحد” بمكاسب جاوزت 1 بالمائة.

وزادت بورصة الأردن بنسبة 0.34 بالمائة إلى 1972 نقطة، مع ارتفاع الأسهم القيادية يتصدرها “بنك الإسكان” بنسبة 0.6 بالمائة و”الإقبال للاستثمار” بنسبة 1.4 بالمائة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

البحرين: بنسبة 0.66 بالمائة إلى 1418 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.34 بالمائة إلى 1972 نقطة.

وانخفضت أسواق:

أبوظبي: بنسبة 0.6 بالمائة إلى 5112 نقطة.

دبي: بنسبة 0.56 بالمائة إلى 2542 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.24 بالمائة إلى 8612 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.21 بالمائة إلى 4151 نقطة.

مصر: بنسبة 0.09 بالمائة إلى 14753 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.01 بالمائة إلى 5439 نقطة.