خيبة أمل في مجلس الأمن من إنهاء إسرائيل مهمة المراقبين الدوليين في الخليل

خيبة أمل في مجلس الأمن من إنهاء إسرائيل مهمة المراقبين الدوليين في الخليل

نيويورك – أعرب معظم أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، عن أسفهم لقرار إسرائيل إنهاء عمل بعثة مراقبين دوليين داخل مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وخلال اجتماع مغلق، تناولت واشنطن المسألة من وجهة نظر قانونية معتبرة أن من حق الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، عدم تمديد مهمة البعثة التي تنتهي مدتها كل ستة أشهر.

في المقابل، أكدت الكويت وإندونيسيا، العضوان غير الدائمين في المجلس، أنه “ليس من حق” إسرائيل إنهاء هذه المهمة، بحسب دبلوماسيين.

وأعرب العديد من أعضاء المجلس عن “أسفهم” للقرار الإسرائيلي، وشمل ذلك روسيا والصين إضافة إلى الأوروبيين (بلجيكا، ألمانيا، بريطانيا..).

وانتهى الاجتماع المطول بطلب من رئاسة مجلس الأمن التي تتولاها غينيا الاستوائية في فبراير، جمع الطرفين وإبلاغهما “مضمون” الاجتماع والاطلاع على وجهة نظريهما، وذلك بناء على اقتراح بريطاني.

وطلبت واشنطن أن يكون “مجلس الأمن واضحا في رسالته”، بحسب ما نقل مصدر دبلوماسي.

واقترحت الكويت وإندونيسيا إصدار بيان، لكن الولايات المتحدة عارضت ذلك.

وطرحت بريطانيا مجددا فكرة إرسال وفد من المجلس إلى الشرق الأوسط، الأمر الذي أيدته إندونيسيا وجنوب إفريقيا وألمانيا. لكن من الصعب أن يسلك اقتراح كهذا مسارا تنفيذيا من دون تفاهم مع الولايات المتحدة.

ويستمر التوتر في الخليل بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين. وانتشر مراقبون دوليون في المدينة بموجب اتفاق إسرائيلي فلسطيني تم التوصل إليه بعدما قتل مستوطن في فبراير عام 1994، 29 فلسطينيا كانوا يصلون في الحرم الإبراهيمي.

وكانت البعثة الدولية تضم نحو ستين مراقبا من الدنمارك والنرويج والسويد وإيطاليا وسويسرا وتركيا.

المصدر: أ ف ب