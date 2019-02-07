ليبيا – تمكنت وحدة التحري وجمع المعلومات والقبض الظهرة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط مواطن ليبي من سكان العاصمة طرابلس يتاجر بالمخدرات.

وزارة الداخلية أشارت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أن معلومات وردت من أحد المصادر بشأن وجود شخص ليبي الجنسية من سكان مدينة طرابلس يتاجر بكميات من المخدرات نوع حشيش وخمور أجنبية ويقوم ببيعها والمتاجرة بها على نطاق واسع بالمدينة ، مؤكدةً بأنه تم ضبط المشتبه به متلبساً خلال عملية بيع وشراء.

وقالت الوزارة إنه بالإستدلال مع المشتبه أعترف بما نسب إليه وتم ضبط كمية من الخمور وإحالته لنيابة مكافحة جرائم المخدرات.

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