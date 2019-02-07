دبي – فاز رجل الأعمال السوري رياض عنفة إسماعيل، بمليون دولار أمريكي، ضمن السحب الذي أجرته سوق دبي الحرة، لمسابقة “مليونير الألفية”، في دورتها الـ293.

وأصبح إسماعيل، وهو مقيم في دبي، سابع سوري يفوز بالجائزة منذ انطلاقها عام 1999، والذي شارك في المرات السابقة ولم يحالفه الحظ، حسب تعبيره.

كما فاز مواطن سعودي بسيارة من نوع “بنتلي”، في مسابقة “فاينست سربرايز – أي المفاجأة الأخيرة” التي تتضمن سيارات ودراجات نارية، وحالف الحظ المواطن الهندي راميش شاندرا بفوزه بدراجة نارية.

وتهدف “سوق دبي الحرة”، بهذه المسابقات، للدعاية والترويج و”رسم الابتسامة على وجوه المسافرين”، حسب ما أعلنته سابقا.

وبلغ عدد الفائزين بجائزة المليون دولار، 149 شخصا حتى عام 2012، بينما بلغ عدد الفائزين بالسيارات ألفا و539 شخصا.

المصدر: الاقتصادي