تركيا – أعرب سفير رومانيا لدى أنقرة غابرييل شوباندا، الخميس، عن رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها التجارية مع تركيا.

وأوضح شوباندا خلال زيارته لوالي مدينة أرضروم التركية أوكاي ماميش، أن حجم التبادل بين البلدين وصل إلى 5 مليارات دولار.

وأردف قائلاً: “في تسعينيات القرن الماضي، توافد مواطنون أتراك إلى بلادنا، وأسسوا مراكز تجارية صغيرة، ومن ثم تحولت تلك المراكز إلى شركات استثمارية كبيرة”.

وأضاف شوباندا أن الاحصائيات الرسمية تشير إلى أن نحو نصف مليون مواطن روماني زاروا تركيا العام الماضي بهدف السياحة، غير أن الأرقام الحقيقية أكثر من ذلك.

وتابع قائلاً: “دائما ننظر إلى تركيا على أنها دولة صديقة وشقيقة، وهناك ثقة متبادلة بين الجانبين منذ عقود طويلة”.

وأعرب عن أمله في أن تساهم اللقاءات التي سيجريها في ولاية أرضروم، في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة بين البلدين.

من جانبه قال والي أرضروم إن ولايته تعد من أهم مراكز السياحة الشتوية في تركيا، وتحتوي على فنادق ومراكز تزلج عالية المواصفات.

وشدد على أهمية التعاون بين الدول قائلاً: “هناك منافسة بين الدول، لكن في الوقت نفسه هناك تعاون أيضا، والشركات التي تنافس بعضها بشدة، بدأت تتعاون مع بعضها البعض مؤخرا، والتعاون بحاجة إلى ثقة متبادلة، وفي حال عقدنا لقاءات بين رجال أعمال كلا الطرفين، فإننا سنخلق فرصا كبيرة للدولتين”.