ليبيا – إلتقى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو على هامش أعمال اجتماع المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي الذي عقد أمس الأربعاء بواشنطن.

اللقاء تناول بحسب وكالة الأنباء التابعة لحكومة الوفاق تطورات ومستجدات الأوضاع في ليبيا والترتيبات لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية اضافةً الى بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية الإستراتيجية وسبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين خاصة في مجالات النفط والغاز والطاقات المتجددة .

وتبادل الجانبان وجهات النظر إتجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الإهتمام المشترك.

سيالة ألقى كلمة أكد فيها على أهمية استمرار الالتزام وبذل الجهود في القضاء على الإرهاب وفق نهج شامل لايركز فقط على العمل العسكري بل على أهمية التعاون في مجال بناء قدرات الأجهزة الأمنية وتعزيز التعاون في العديد من المجالات اضافة الى إيلاء أهمية أكبر للتعاون في مجال بناء قدرات أجهزة المخابرات والشرطة والجيش في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار وزير الخارجية إلى أن حكومة الوفاق تؤكد على توحيد الجهود الدولية والإقليمية لدعم ليبيا في إنجاح مسارها الإنتقالي والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وفق نهج موحد ومنسق يحفظ سيادة الدولة وسلامتها الإقليمية والحدّ من التدخلات السلبية الخارجية الأمر الذي يعزز من فعالية جهودها في مكافحة الإرهاب.