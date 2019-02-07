ليبيا – نعت كتيبة خالد بن الوليد التابعة للقيادة العامة أربعة من عناصرهت هم معاذ جمعة عبدالله الزياني ، علي موسى توري التباوي ، ابراهيم زيدان حسين أصويد ، بركة واهلي التباوي وإصابة 2 آخرين فى مطاردة مع أحد أعضاء تنظيم داعش .

وقال المكتب الإعلامي لكتيبة خالد بن الوليد لـ المرصد بأن الواقعة بدأت على تمام الساعة 2:15 من ظهر يوم الاربعاء عندما وردتها معلومة تفيد بمقتل رجل الأمن رئيس عرفاء ” بركة واهلي التباوي ” على الطريق الزراعي منطقة أم الأرانب المركز وسرقة سيارته التي تتبع لمركز أمن المنطقة .

وعلى إثره ، خرجت قوة تابعة للكتيبة وقامت بجمع الإستدلالات وبتقفي أثر السيارة حيث سلكت الطريق الترابي الذي يمر غرب بلدة تويوي المجاورة .

وأضافت الكتيبة بأن عناصرها وفور رؤيتهم للسيارة تبادلوا معها اطلاق النار حيث قُتل ثلاثة من أفرادها وجرح إثنين آخرين هما عبدالله زايد التباوي ومحمد غنيوة التباوي قبل ان يتم قتل العنصر المُطارد ليتبين لهم بأنه أحد عناصر تنظيم داعش .

المرصد – متابعات