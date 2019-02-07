غلاطة سراي يضع قدمًا في نصف نهائي كأس تركيا

غلاطة سراي يضع قدمًا في نصف نهائي كأس تركيا

تركيا – اقترب فريق غلاطة سراي، اليوم خطوة من التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس تركيا لكرة القدم.

وتغلب غلاطة سراي على ضيفه هاتاي سبور بهدفين دون رد في ذهاب دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة المحلية.

وللتأهل إلى المربع الذهبي، يكفي غلاطة سراي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف أو هدفين بشرط أن تكون أكثر من 2-0 في لقاء الإياب.

دخل غلاطة سراي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة السابعة عبر الكونغولي كريستيان لوينداما.

وشهدت الدقيقة 39 طرد عمر أليجي ليلعب هاتاي سبور الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

بعدها بحث لاعبو هاتاي سبور عن التعادل إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، ليخرج غلاطة سراي متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وحاول لاعبو غلاطة سراي استغلال النقص العددي في صفوف المنافس، إلى أن جاءت الدقيقة 90 ليتمكن الجزائري سفيان فيغولي من إضافة الهدف الثاني لأصحاب الأرض والجمهور.

الأناضول