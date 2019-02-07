إسبانيا – أعرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة عن رضاه على تعادل فريقه أمس أمام ضيفه وغريمه ريال مدريد (1-1)، في ذهاب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي عقب المباراة: “عندما يسجل عليك الفريق المنافس في الدقائق الأولى وتتعادل بعد ذلك فهذا جيد.. في بداية المباراة استحوذ الريال لفترة طويلة على الكرة، ثم بدأنا تدريجيا في تهديد مرماهم.. وعندما كان كل شيء بين أيدينا أحرزنا هدف التعادل”.

وشدد فالفيردي على أن نتيجة التعادل لم تحسم أي شيء، مضيفا: “بكل تأكيد، سيحسم كل شيء في لقاء العودة في مدريد”.

وعن عدم مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ البداية في لقاء الكلاسيكو، وإقحامه في الدقائق الثلاثين الأخيرة أوضح فالفيردي: “ميسي؟ إنه بخير في الوقت الحالي، لقد قررنا عدم المجازفة به، لأنه كان يشعر بالقليل من الإزعاج (بسبب إصابة تعرض لها قبل أيام في مباراة فالنسيا).. يجب دائما اتخاذ القرارات استنادا إلى ما هو أفضل بالنسبة للفريق واللاعب نفسه”.

وتابع فالفيردي: “في مباراة ريال مدريد، رأينا أنه من الأفضل أن ندفع بميسي في الشوط الثاني، وكان باستطاعته حسم نتيجة المباراة عندما دخل”.

وسيتحدد المتأهل إلى المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا بين الريال والبارسا، في لقاء العودة المقرر في الـ27 من الشهر الجاري على أرضية ملعب “سانتياغو بيرنابيو” معقل الفريق الملكي.

المصدر: matchtv.ru