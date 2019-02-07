وأشار سعد إلى أن أسعار الوقود “قد تشهد انخفاضا في أي وقت”.

وذكر المتحدث الرسمي خلال مداخلة هاتفية على قناة “إم بي سي مصر”، أن بنزين 95 ما يزال يدعم من الدولة، مضيفا أنه سيتم إعادة النظر في تحريك أسعاره اعتبارا من أبريل المقبل.

وتابع “من المتوقع أن تحدث 10 في المئة زيادة أو نقص في أسعار بنزين 95″، لافتا إلى أنه ليس هناك توقيت محدد لتحريك أسعار أنواع الوقود الأخرى.

وأضاف “تحريك الأسعار سيحدث من خلال لجنة لمراجعة الأسعار كل 3 أشهر.. هذه الآلية ستكون سلسة في التطبيق وغير معقدة”.

ولم يسبق أبدا أن انخفضت أسعار البنزين في مصر بعد زيادتها، مما يعني أن الأمر قد يصبح خطوة بلا سوابق.

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أصدر قرارا بتشكيل لجنة فنية تسمى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.