بولندا – سيقدم فريق فيسلا كراكوف البولندي لكرة القدم، غدا الجمعة، لاعبه الجديد القديم الدولي ياكوب بلاشيكوفسكي، قادما من فولفسبورغ الألماني.

الملفت في الموضوع هو أن اللاعب الدولي البولندي طلب الحصول على حد أدنى من الأجر الشهري، المسموح به للاعب محترف، لمساعدة فريقه في تجاوز أزمته المالية.

وبالتالي سيحصل بلاشيكوفسكي على راتب شهري قدره 500 زلوتي بولندي (116 يورو)، وسيحول هذا المبلغ إلى رصيد دار الأيتام، لكي يتمكن الأطفال من حضور مباريات كرة القدم، وذلك وفقا لمصدر من داخل النادي، يدعى توماش فلودارتشيك.

وفسخ لاعب خط الوسط البولندي، الذي عجز الكثير من المعلقين عن نطق اسمه بشكل صحيح، عقده مع فولفسبورغ بالتراضي، بينما يمتد عقده مع فريقه الجديد لمدة ستة أشهر.

يذكر أن بلاشيكوفسكي، البالغ من العمر 33 عاما، لعب في صفوف فريق فيسلا خلال الفترة ما بين العامين (2005 و2007)، ويحتل الفريق المركز الثامن، في الدوري البولندي حاليا.

ودافع بلاشيكوفسكي عن ألوان منتخب بلاده في 103 مباريات حتى الآن، وأحرز خلالها 19 هدفا، وشارك معه في نهائيات بطولة كأس العالم 2018، التي استضافتها روسيا في الفترة ما بين (14 يونيو و15 يوليو الماضيين).

المصدر: وكالات