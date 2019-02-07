العراق – أعلنت شركة “لوك أويل”، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، اليوم الخميس، أنها بدأت بحفر آبار جديدة بحقل غرب القرنة 2” في العراق.

وأوضحت الشركة في بيان أن الآبار الجديدة ستسمح لها بزيادة الإنتاج بنسبة 20% من 400 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي إلى 480 ألف برميل يوميا بحلول 2020.

وأشار البيان إلى أن “لوك أويل” ستستخدم آلية حديثة عند حفر الآبار الجديدة، تستند إلى فكرة نصب حفارتين في المنصة الميدانية الواحدة، ما سيساهم في التعجيل بتطوير الحقل وضمان نمو الإنتاج بوتيرة أسرع.

ويقع حقل “غرب القرنة 2” جنوب العراق ويعتبر من أكبر الحقول النفطية في العالم، حيث يبلغ احتياطه المؤكد حوالي 14 مليار برميل. وفي 2018 وقعت “لوك أويل” مع العراق اتفاقية لاستثمار الحقل حتى العام 2025، وحدد الجانبان سقف إنتاج النفط من هذا الحقل بـ800 ألف برميل يوميا.

المصدر: وكالات روسية