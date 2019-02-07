ليبيا – بحث أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الطاهر عامر أمس الأربعاء مع المسؤولين بإدارة التعاون الدولي والمنظمات بوزارتي الخارجية والصحة آلية التنسيق بين الإدارات المختصة في الوزارتين فيما يتعلق بتبادل المعلومات والبيانات حيال المنظمات الدولية العاملة في ليبيا بمجال الصحة .

المجتمعون إتفقوا وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي على وضع تصور يقضي بمراجعة ومتابعة الاتفاقيات المبرمة في السابق ومدى الاستفادة منها للرفع من مستوى أداء المرافق الصحية بما يعود بالنفع على المواطنين. وحضر الإجتماع مدير إدارة المتابعة ومديرا مكتبي دعم القرار والشؤون الخارجية بديوان مجلس الوزراء والمختصون بمكتب الأمين العام،