مصر – أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، بأن سامح شكري وزير الخارجية ناقش مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف إقامة منطقة لوجيستية حرة في جيبوتي، لخدمة دول القرن الإفريقي.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن لقاء الوزيرين جاء على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة الإفريقية في إثيوبيا، حيث بحثا مشروع إقامة منطقة حرة لوجيستية مصرية في جيبوتي، تهدف إلى إنعاش اقتصاديات دول منطقة القرن الإفريقي، وجذب الاستثمارات المصرية لجيبوتي، فضلا عن زيادة التبادل التجاري بين دول المنطقة.

ونوه الوزير شكري بالدور الهام الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية من خلال إسهامها في تقديم دورات تدريبية لتبادل الخبرات وإعداد الكوادر الجيبوتية في مجالات الصحة، والطاقة، والدبلوماسية، بالإضافة إلى قيام الوكالة بتسليم مساعدات طبية، تعد الأولى من نوعها، للقسم المصري لغسيل الكلى بالمركز الطبي التابع لقوات الدرك في جيبوتي.

وناقش الوزيران عددا من القضايا الإقليمية مثل الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، والعلاقات الإريترية – الجيبوتية، حيث أكد الوزيران على أهمية استقرار المنطقة، كما تمت مناقشة الأوضاع في كل من اليمن والصومال، فضلا عن أمن البحر الأحمر.

المصدر: RT