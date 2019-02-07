براتيسلافا – اعتبرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الخميس، أنه يمكن التوصل إلى حل فيما يخص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دون التفاوض مجددا حول اتفاق “بريكست”.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلت بها ميركل، عقب لقائها رئيس الوزراء السلوفاكي، بيتير بيليجريني، في العاصمة براتيسلافا.

وأعلنت ميركل، أنها ستبذل ما بوسعها من أجل نجاح اتفاق “بريكست”.

كما أشارت إلى ضرورة وأهمية إجراء تعديلات في الاتفاق حول موضوع الحدود بين جمهورية أيرلندا، العضو بالاتحاد الأوروبي، وبين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.

وتجري رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، الخميس، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لقاءات مع العديد من المسؤولين الأوروبيين، حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد.

يشار أن أبرز الجوانب الحساسة في عملية “بريكست”، تلك المتعلقة بأزمة الحدود بين جمهورية أيرلندا العضو لدى الاتحاد الأوروبي وبين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، حيث ينص اتفاق الجمعة العظيمة أو “بلفاست” (الموقع في أبريل/نيسان 1998)، على ألا تكون هناك حدود فاصلة بين جزئي أيرلندا.

ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس/ آذار المقبل، عندما تنتهي المهلة الزمنية التي تبلغ عامين لمفاوضات الانسحاب المفروضة بموجب “المادة 50”.

ويرى بعض النواب أن بريطانيا ستحتاج إلى مزيد من الوقت للتفاوض بشأن خروجها، لتجنب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.

واتخذت بريطانيا قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو/حزيران 2016.