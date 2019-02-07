وفد الحوثيين في عمان لـ”RT”: اتفاق على تبادل كافة الجثث مع الحكومة

وفد الحوثيين في عمان لـ”RT”: اتفاق على تبادل كافة الجثث مع الحكومة

عمان – ذكر وفد جماعة “أنصار الله” الحوثية إلى المفاوضات اليمنية في عمان لـ”RT” أنه توصل من ممثلي الحكومة اليمنية إلى اتفاق ينص على تبادل طرفي النزاع كافة الجثث في صفوفهما.

وقال رئيس لجنة الجثامين والجثث من جماعة “أنصار الله”، حمد أبو الأحمر، إن الطرفين وقعا على اتفاق يقضي بتبادل تسليم كافة الجثث بين بعضهما بعضا.

وتجري في العاصمة الأردنية منذ الثلاثاء مفاوضات ثنائية بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، برعاية المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، ومشاركة الصليب الأحمر، لبحث تنفيذ الاتفاق المبرم بين طرفي النزاع في اليمن خلال ديسمبر الماضي في السويد حول ملف تبادل الأسرى.

وتوصل الطرفان إلى هذا الاتفاق خلال مفاوضات جرت في بلدة ريمبو بريف ستوكهولم من 5 إلى 13 ديسمبر حينما تبادلا قوائم الأسرى والمعتقلين التي تشمل 15 ألف شخص من المتوقع إخلاء سبيلهم وفقا لاتفاق مناسب بين الجانبين.

المصدر: RT