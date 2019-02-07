وقال الجهاز في بيان صحفي إن مجموعة اللولو ستنشئ المراكز الأربعة في مناطق القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والعبور، وهو ما سيوفر نحو 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشر في البلاد.

وتملك مجموعة اللولو سلسلة متاجر كبرى، وتعمل في عدد من الدول في أنحاء العالم، من بينها الهند وعمان والبحرين وماليزيا وإندونيسيا والسعودية، بحسب موقعها الإكتروني في الإنترنت.