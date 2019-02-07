إسبانيا – شهدت مباراة برشلونة وريال مدريد، امس، في ذهاب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما العديد من الأرقام.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

– سجل لوكاس فاسكيز هدفه الأول في الكلاسيكو، في تاسع مباراة يخوضها أمام برشلونة في مختلف المسابقات.

– دخل فاسكيز التاريخ بإحرازه لأسرع هدف للريال في الكلاسيكو على ملعب كامب نو، بعد خمسة دقائق و40 ثانية، منذ عام 2004، بعد 4 دقائق فقط.

– يعد هدف البرازيلي مالكوم دا أوليفيرا لاعب برشلونة هو الأول له في الكلاسيكو بمرمى ريال مدريد.

– أصبح مالكوم البرازيلي رقم (11)، الذي يسجل لبرشلونة في شباك ريال مدريد .

– فشل الأرجنتيني ليونيل ميسي للمباراة السابعة على التوالي، في الكلاسيكو أمام ريال مدريد في تسجيل أي هدف بمرمى ريال مدريد بكأس إسبانيا.

– للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يفشل ميسي في تسجيل أو صناعة أي هدف في مباراة.

– واصل ريال مدريد تسجيل الأهداف في أخر 15 مباراة خاضها خارج ملعبه أمام برشلونة، في جميع المسابقات، بـ 26 هدفًا.

– تعادل اليوم هو السادس والعشرين بين برشلونة وريال مدريد، في المباريات الإقصائية بمختلف المسابقات على مدار التاريخ.