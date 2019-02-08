أوكرانيا تتوجه إلى الناتو بطلب قبولها في الحلف فورا

أوكرانيا تتوجه إلى الناتو بطلب قبولها في الحلف فورا

أوكرانيا – صادق البرلمان الأوكراني على الطلب الموجه إلى حلف الناتو ببدء الإجراءات فورا لقبول البلاد في الحلف.

وصوت إلى جانب هذا الطلب امس، 243 نائبا في البرلمان، فيما كان العدد الأدنى الضروري لإقرار الطلب 226 نائبا.

والطلب موجه إلى حلف الناتو والجمعية البرلمانية للناتو وبرلمانات الدول الأعضاء في الحلف، ويدعو إلى بدء إجراءات رسمية ملزمة قانونيا لمنح أوكرانيا العضوية في حلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق من اليوم صادق البرلمان على التعديلات الدستورية التي تثبت نهج البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وتجدر الإشارة إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون أوكرانيا كورت فولكر كان قد أعلن في أواخر الشهر الماضي أنه لا يوجد هناك توافق داخل حلف الناتو بشأن قبول أوكرانيا، وأمامها طريق طويل للانضمام إلى الحلف.

المصدر: تاس