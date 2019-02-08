تشير النتائج الأولية التي صدرت امس الخميس، أن الرجلين المصابين بحالة نادرة من الاضطراب النفسييعيشان الآن بجينات معدلة بمستويات شديد الانخفاض. وهذا الأمر قد لا يكون كافيا لنجاح العلاج، ومن المبكر جدا معرفة ذلك.

لكن هذا الإنجاز العلمي يغذي الآمال في أن التعديل الجيني قد يسمح في يوم من الأيام بعلاج كثير منالأمراض الوراثية.

تختبر الدراسات التعديل الجيني لدى البالغين المصابين بأمراض متعلقة بالأيض.

وأعلنت النتائج الجزئية في مؤتمر طبي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية.