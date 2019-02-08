ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن تعيين الفريق علي كنة آمرا للمنطقة العسكرية سبها هو آخر أوراق المجلس الرئاسي بعد بسط الجيش سيطرته على مدينة أوباري التي تنحدر منها قبيلة كنة.

السعيدي أشار في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية ” إلى أن هذا القرار من السراج يعد خلط للأوراق إذ يحاول المجلس الرئاسي خلق الفتنة في الجنوب عبر قرارات عبثية.

ويرى السعيدي أن سكان الجنوب يرحبون بالقوات المسلحة قائلاً :” لقد عاش الجنوب مآسي بسبب غياب الأمن والأمان وشح السيولة وغاز الطهي والوقود”.

وأضاف عضو مجلس النواب بأن الأمن بدأ يرجع تدريجياً إلى الجنوب بعدما شاهد أهله الخطف والسرقة والقتل على الهوية في الشوارع في وضح النهار من العصابات الإجرامية والجماعات المتشددة.