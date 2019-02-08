وكان المشهد مذهلا عندما استقبلت العيادة الواقعة في ولاية مونتانا، القطة المتجمدة التي كانت محاطة بالثلوج بشكل كامل.

وسردت العيادة، وهي في مدينة كاليسبيل، قصة البقاء “المدهشة” للقطة “فلفي”، التي تجمدت حرفيا، إثر موجة ثلجية، بعد أن خرجت من منزل أصحابها.

وعلى حسابها على فيسبوك، ذكرت العيادة قصة “فلفي”، قائلة إنه “كان من السهل التعرف على القطة بينما كانت الثلوج تغمرها إلى الدرجة التي توقع فيها الأطباء نفوقها”.

“لكن الأطباء سمعوا صوت مواء القطة، وأركوا أنها مازالت على قيد الحياة”، حسبما أضافت العيادة.

وقال الطبيب البيطري في العيادة جيفون كلارك، في مقابلة مع صحيفة “يو إس إيه توداي”: “كانت متجمدة تماما”.

ونجح الأطباء العاملون في العيادة في إنقاذ فلفي باستخدام الماء الدافئ، مع الاستعانة بمجففات الشعر التي تطلق الهواء الحار.

وأشار كلارك إلى أنه “لنصف ساعة حاولنا إنعاشها، ثم بدأت بعد ذلك العودة تدريجيا إلى درجة حرارتها الطبيعية”.