الكويت – كشفت بيانات رسمية، امس، رفع الكويت إنتاجها النفطي بمقدار 29 ألف برميل يوميا على أساس شهري، إلى 2.8 مليون برميل يوميا في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وقالت وزارة المالية الكويتية في تقرير اليوم، إن الإنتاج ارتفع إلى 2.8 مليون برميل يوميا في ديسمبر/ كانون الأول 2018، مقابل 2.772 مليون برميل يوميا في الشهر السابق له.

وتشارك الكويت في اتفاق خفض الإنتاج بين تحالف “أوبك +”، بدأ تنفيذه مطلع 2019، بحصة تقليص إنتاجها بنحو 85 ألف برميل يوميا.

وتتألف “أوبك +”، من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، إضافة إلى منتجين مستقلين تقودهم روسيا.

وفي أغسطس/ آب الماضي، سجل إنتاج الكويت من النفط أعلى مستوى ليصل إلى 2.83 مليون برميل يوميا في 2018، حسب إحصاء أجرته الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

ولدى الكويت احتياطيات نفطية مؤكدة تتجاوز 100 مليار برميل، وهي عضو رئيس في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وتمثل الصناعة النفطية بالكويت أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 بالمئة من الصادرات و80 بالمئة من الإيرادات الحكومية.