الولايات المتحدة – بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ووزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن امس، مشروع الغاز الروسي “السيل الشمالي-2” إضافة للتعاون في منطقة القطب الشمالي.

وقال بولتون في تغريدة نشرها على صفحته في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “ناقشنا بشكل جيد مع أندرس سامويلسن مشروع السيل الشمالي-2 والعدوان الروسي في البحر الأسود، وتقوية حلف الناتو والتعاون في القطب الشمالي”.

كذلك أعرب بولتون عن تقديره لموقف القيادة الدنماركية من قضيتي إيران وفنزويلا.

ويلقى مشروع “السيل الشمالي-2″ معارضة من قبل الولايات المتحدة، التي تعتبر أن ألمانيا باتت تعتمد على الغاز الروسي بشكل كبير، وهددت بفرض قيود على المشروع.

ووجه سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا، ريتشارد غرينيل، مؤخرا تحذيرات للشركات الأوروبية المشاركة في المشروع من إمكانية تعرضها للعقوبات الأمريكية، من جهتها انتقدت ألمانيا هذه التحذيرات وأوصت وزارة الخارجية الألمانية الشركات بعدم الرد عليها.

و”السيل الشمالي-2” هو مشروع يهدف لضخ الغاز من روسيا بشكل مباشر عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا، ويتضمن مد أنبوبين، بطاقة ضخ تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وتبلغ كلفة المشروع قرابة 9.5 مليار يورو.

المصدر: “نوفوستي”