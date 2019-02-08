إسبانيا – تلقت جماهير نادي برشلونة أنباء سارة اليوم، بعودة الدولي الفرنسي صاموئيل أومتيتي، للمشاركة في تدريبات الفريق الكتالوني، بعد غياب دام لأربعة أشهر تقريبا.

وذكر موقع “بي إن سبورتس” عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن أومتيتي شارك اليوم في جزء من تدريبات فريق برشلونة من أجل الجهوزية لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

ويغيب أومتيتي عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي، بسب إصابة تعرض لها على مستوى الركبة، خلال مشاركته في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، وأعلن حينها الجهاز الطبي للفريق الكتالوني غياب الدولي الفرنسي عن الملاعب حتى مارس المقبل، لكن اللاعب قد يعود قبل هذا الموعد، وربما يشارك في مباراة البارسا المقبلة في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع نظيره ليون في الـ19 من الشهر الجاري، في إطار الدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على أن يتقابل الفريقان مجددا في مباراة الإياب في برشلونة، في الـ13 من الشهر المقبل.

وسيكون لعودة أومتيتي تأثير كبير على أداء خط دفاع برشلونة المهتز في الفترة الأخير، والذي استقبلت شباكه 3 أهداف في مباراتين فقط.

المصدر: تويتر