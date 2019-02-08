ليبيا – إلتقى رئيس المجلس التيسيري المكلف لبلدية بنغازي إدريس غيث اقدورة أمس الخميس رئيس منظمة اليونيسيف في ليبيا عبد الرحمن غندور والوفد المرافق له.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي سُبل دعم المنظمة للمرافق التعليمية والصحية في المدينة من خلال صيانة المدارس ورياض الأطفال وتوفير مساحات صديقة وآمنة للطفل.

وبحث المجتمعون عدة أمور أهمها النظر إلى احتياجات الفئات الخاصة وتوفير الإحتياجات الضرورية لمركز المعاقين بنغازي.

هذا وحضر اللقاء كل من وكيل ديوان بلدية بنغازي ورئيس وأعضاء لجنة التواصل الدولي بالبلدية بالإضافة إلى مديري إدارتي العلاقات العامة والإعلام المحلي والمتابعة وضمان الجودة .