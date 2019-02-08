ليبيا – إستقبل عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد أمس الخميس سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا والوفد المرافق له بحضور عدد من نواب المدينة بالبرلمان ومجلس الدولة.
كرواد أكد بحسب المكتب الإعلامي لبلدية مصراتة على أهمية الدور الإيجابي للجمهورية الالمانية في حلحلة الملف الليبي.
ومن جهتهم، شدد الحضور على تمسك المدينة بالخيار الديمقراطي ورفضها عسكرة الدولة ، مشيرين إلى أهمية أن يكون للمجتمع الدولي دور إيجابي أكبر في حل المشكلة السياسية.
ومن جانبه، نوّه السفير الألماني إلى إستمرار جهود بلاده حول توحيد نظرة المجتمع الدولي نحو الحل السياسي في ليبيا والذي يمثل نقطة وركيزة للاستقرار والأمن والتنمية.
وشدد أوفتشا على أهمية استفادة البلدية من برامج منظمة GIZ الألمانية في ترسيخ مفهوم الحكم المحلي وزرع الثقة بين المواطن والبلدية ، لافتاً إلى البرامج التي تساهم فيها الدولة الألمانية ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
السفير الألماني أبدى رغبة بلاده في تحقيق أكبر تعاون ممكن على المستوى الاقتصادي خاصة في مدينة مصراتة ، موضحاً أن ألمانيا مهتمة جداً بإستقرار ليبيا.
يُشار إلى أن هذه الزيارة الثانية للسفير الألماني إلى بلدية مصراتة كما شملت زيارته إلالتقاء بغرفة التجارة والصناعة وشركة النسيم للصناعات الغذائية وبإدارة المنطقة الحرة مصراتة.