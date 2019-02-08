ليبيا – إستقبل عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد أمس الخميس سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا والوفد المرافق له بحضور عدد من نواب المدينة بالبرلمان ومجلس الدولة.

كرواد أكد بحسب المكتب الإعلامي لبلدية مصراتة على أهمية الدور الإيجابي للجمهورية الالمانية في حلحلة الملف الليبي.