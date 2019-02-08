انجلترا – خفض بنك انجلترا، امس، توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني إلى 1.2 بالمائة في 2019، مقابل 1.7 بالمائة في توقعات سابقة.

كما خفض البنك (المركزي البريطاني) توقعاته لنمو اقتصاد البلاد إلى 1.5 في 2020، مقابل 1.7 بالمائة في توقعات سابقة، قبل أن يعاود الصعود إلى 1.9 بالمائة في 2021.

واعتبر البنك في تقرير صادر الخميس، أن بريطانيا ربما تسجل خلال العام الجاري أضعف وتيرة نمو اقتصادي في 10 أعوام، بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بعملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، المقررة في 29 مارس/آذار المقبل.

وقرر بنك إنجلترا، الإبقاء على معدل الفائدة كما هو دون تغيير عند 0.75 بالمائة في خطوة تتوافق مع التوقعات.

وكانت المرة الأخيرة التي رفع فيها بنك إنجلترا معدل الفائدة في أغسطس/ آب الماضي، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال محافظ البنك، مارك كارني في تصريحات صحفية، إن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن “بريكست”، يعني “زيادة المخاطر بوقوع الاقتصاد البريطاني تحت براثن الركود”.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي رغم الاضطرابات الواسعة التي تضرب الحكومة البريطانية حاليا، بعد رفض البرلمان خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد.