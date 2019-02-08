إسبانيا – كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) اليوم، عن موعد مباراة الكلاسيكو الثالث في غضون شهر، بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، وذلك لحساب المرحلة الـ26 من الدوري المحلي.

وحددت الرابطة الإسبانية الثاني من الشهر المقبل (الساعة 19:45 بتوقيت غرينيتش)، موعدا للمباراة المزمع إقامتها على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل الفريق الملكي.

وسيكون هذا الكلاسيكو الثالث للغريمين في غضون شهر تقريبا، حيث تقابل الفريقان قبل يومين في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (1-1)، وسيلتقيان مجددا في مباراة الإياب، في الـ27 من الشهر الحالي.

وينفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الريال المركز الثالث بـ42 نقطة.

المصدر: LaLiga