ليبيا – باشرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أمس الخميس العمل على تنظيم إجراءات العلاج بالخارج وفق معايير وضوابط جديدة تكفل إيصال هذه الخدمة لمستحقيها ومعالجة أوجه الهدر في تكاليفها.

وزارة الصحة أصدرت تعميمًا نشر على مكتبها الإعلامي يتضمن إيقاف إيفاد حالات للعلاج بجمهورية مصر بشكل مؤقت إلى حين استكمال إجراءات تنظيم العلاج بعد اعتماد دليل إجراءات تنظيم العلاج بالداخل والخارج.

وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم صرح بإنه قد تمت إحالة المخصصات المالية للسفارة الليبية في مصر وسيستأنف إيفاد الحالات للعلاج فور استكمال تنظيم الإجراءات الازمة لذلك حيث أصدر الوكيل في وقت سابق القرار رقم 589 لسنة 2018 بشأن اعتماد دليل إجراءات تنظيم العلاج بالداخل والخارج والذي ينص في مادته الأولى على أن إدارة الشؤون العلاجية هي المخولة فقط بإصدار الرسائل والتكليفات المتعلقة بالعلاج.

وأشارت الوزارة إلى أن إدارة الشؤون الإدارية تتولى بحسب المادة رقم 2 من نص القرار تفعيل منظومة العلاج الإلكترونية بحيث يكون لرسائل العلاج رمز إلكتروني موحد يتضمن كافة بيانات المريض.

كما أصدر وكيل عام وزارة الصحة كتابًا إلى المدراء العامين بالمستشفيات والمراكز التخصصية والأجهزة والجهات التابعة للقطاع بتاريخ 27 يناير 2019 حدد فيه الآلية المعتمدة لتحرير رسائل العلاج ، مؤكدًا على ضرورة أن تشتمل رسائل العلاج على محضر اللجنة الاستشارية وكتاب إحالة اللجنة الفرعية والتشخيص وقرار اللجنة والبيانات الشخصية للمريض.

وكيل عام وزارة الصحة أوضح أن اعتماد رسائل العلاج وفق الآلية الجديدة سيكون من طرف إدارة الشؤون العلاجية ووكيل عام الوزارة ، معتبرًا أي إجراء لا يتطابق مع الآلية الجديدة مخالفًا بعد تاريخ كتابه الصادر في الـ 27 من يناير.