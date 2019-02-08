انجلترا – كشفت وسائل إعلام بريطانية أن تقريرا أمنيا جديدا توصل إلى “أن المتورطين في تسميم العميل المزدوج، سيرغي سكريبال، هم 5 أشخاص روس وليس 3 فقط كما ذكر سابقا”.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” نقلا عن مصادر في الشرطة البريطانية، أن التحقيقات لا تستبعد تورط مواطنين روسيين اثنين آخرين، بالإضافة إلى الثلاثة أشخاص، الذين كشفت عنهم التحقيقات في وقت سابق.

وأشارت إلى أن التحقيقات توصلت إلى أن الشخصين الروسيين الآخرين قد زارا بريطانيا في شهر مارس العام الماضي، مرجحة أنهما قدما المساعدة للمتهمين الرئيسيين في حادثة تسميم سكريبال.

وبعد تعرض العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا إلى محاولة تسميم، في الرابع من مارس الماضي، وجهت السلطات البريطانية أصابع الاتهام إلى روسيا بالوقوف وراء الحادث.

ورغم نفي موسكو تورطها في هذا الحادث ومطالبتها بالمشاركة في إجراء تحقيق شفاف، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد أفراد روس زعم أنهم متورطون في استخدام وتطوير الأسلحة الكيميائية.

المصدر: نوفوستي