وبحلول الساعة 05:33 بتوقيت غرينتش، كان الذهب مستقرا عند 1309.24 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبط إلى أدنى مستوياته منذ 29 يناير عند 1302.11 دولار للأوقية، الخميس.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في العقود الأميركية الآجلة عند 1313.20 دولار للأوقية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه لا ينوي أن يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ قبل الأول من مارس، وهو الموعد النهائي الذي وضعه البلدان للتوصل إلى اتفاق تجاري.

وحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين. والمؤشر هو مقياس لقيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات كبرى منافسة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1388 دولارا للأوقية، بينما انخفضت الفضة 0.2 في المئة إلى 15.68 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 في المئة إلى 793 دولارا للأوقية.