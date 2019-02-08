الولايات المتحدة – ذكرت وسائل إعلام أمريكية، مساء الخميس، أن شاحنات تحمل مساعدات من واشنطن إلى فنزويلا وصلت كولومبيا.

وأفادت أسوشييتد برس، أن المساعدات تشمل مواد غذائية وأدوية، في استجابة من الإدارة الأمريكية لطلب من المعارضة الفنزويلية؛ دون الإشارة إلى حجمها.

وأضافت أن الشاحنات وصلت مدينة كوكوتا الكولومبية (شمال شرق) القريبة من الحدود مع فنزويلا.

ولفت المصدر أن الجيش قطع الثلاثاء الماضي جسرًا على الحدود بين البلدين، قبيل وصول الشاحنات.

وترفض حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، استقبال مساعدات أمريكية، مقابل تعهد المعارضة بإدخالها، في إطار تجاذب سياسي حاد.

وتعيش البلاد منذ سنوات أزمة اقتصادية عميقة، وأخرى سياسية منذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، إثر إعلان زعيم المعارضة “خاون جوايدو” نفسه رئيسًا مؤقتًا، وتلقيه دعمًا أمريكيًا.

واعتبر مادورو موقف واشنطن محاولة لإدخال بلاده في فوضى، وإثر ذلك قرر العلاقات الدبلوماسية معها.

الأناضول