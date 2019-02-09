ليبيا – أعلن قسم مكافحة التهريب والتسلل البحري زليتن التابع لمكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل ترشيح أعضاء من منتسبي الإدارة العامه لأمن السواحل لدورة غوص وإنقاذ المستوى الأول بإشراف النقيب الشريف المحجوب حيث سيتم تدريبهم في إيطاليا.

قسم مكافحة التهريب والتسلل البحري زليتن أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع له أنه في ظل الجهود المبذولة من الإدارة العامة لأمن السواحل بشأن تطوير منتسبيها للعمل بمهنية تامة وتأدية عملهم بالشكل المطلوب تم ترشيح 11 عضو من منتسبي الإدارة العامة لأمن السواحل بإشراف النقيب الشريف المحجوب.

وأكد القسم وصول الأعضاء المرشحين للدورة إلى دولة إيطاليا يوم الخميس الماضي بينهم الشرطي ربيع المبسوط والشرطي إسماعيل اشنيب من منتسبي قسم مكافحة التهريب والتسلل البحري زليتن التابع لمكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل.