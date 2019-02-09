ليبيا – أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار ابراهيم بوشناف قرار بمنع الزجاج المعتم وحظر استخدام كماليات سيارات الأمن في سيارات المدنيين.

بوشناف أكد في نص القرار الذي تلقت المرصد نسخة منه على أنه سيتم حجز كل مركبة يخالف صاحبها التعليمات ، كما طالب وزير الداخلية بمصادرة السيارة إدارياً في حالة تكرار نفس المخالفة.

وطالب بوشناف أيضاً بإغلاق كل المحال التجارية التي تتاجر في الكماليات الأمنية بالمخالفة للقانون ومصادرة تلك الكماليات، مشيراً إلى أهمية التنفيذ والتقيد بالتعليمات الواردة في هذه القرارات.

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