ليبيا – أكد المكتب الإعلامي لرئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري اليوم السبت بأنه لا صحة للأنباء المتداولة حول صدور قرار بمنع إقامة وقفة بمدينة بنغازي تحت شعار “بنغازي تحررت و تنتخب”.

رئاسة الأركان العامة أوضحت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي هو حق مكفول بموجب الدستور الليبي وبما لا يتعارض أو يخالف الأمن العام والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة ، معتبرةً بأن ما تقوم به ما وصفتها بـ” قنوات الإرهاب الممولة من الخارج ” الغرض منه هو التحريض علي القوات المسلحة عن طريق بث الأكاذيب والأخبار المغلوطة .

إلى توخي الحذر من مثل هذه القنوات المحرضة. ودعت رئاسة الأركان العامة كافة المواطنين