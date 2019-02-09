إسبانيا – خرج فريق ريال مدريد منتصرا من لقاء “الديربي” ضد مضيفه أتلتيكو (3-1)، الذي جمعهما، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز البرازيلي كاسيميرو هدف التقدم للفريق الملكي، في الدقيقة 16، بتسديدة “مقصية” رائعة.

ورد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان بهدف التعادل سريعا، في الدقيقة 25، بتسديدة من بين ساقي البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بعد انفراده به.

ووضع قائد ريال مدريد سرخيو راموس، فريقه في المقدمة مرة أخرى، بهدف سجله من ضربة جزاء، قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.

واختتم الجناح الويلزي غاريث بيل ثلاثية الميرينغي، في الدقيقة 74، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية البعيدة على يسار الحارس السلوفاكي يان أوبلاك.

ورفع ريال مدريد رصيده، بعد هذا الفوز الثمين، إلى 45 نقطة، وانتزع مركز وصافة الليغا من أتلتيكو مدريد، الذي تراجع إلى المرتبة الثالثة، بعد توقف رصيده عند 44 نقطة.

المصدر: RT