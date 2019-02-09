زوج ملكة بريطانيا يتخلى عن رخصة القيادة بعد حادث مروري

زوج ملكة بريطانيا يتخلى عن رخصة القيادة بعد حادث مروري

انجلترا – نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مصدر بقصر بكنغهام قوله يوم السبت إن الأمير فيليب زوج إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا تخلى طوعا عن رخصة قيادة السيارة.

وأضافت “بي بي سي” الأمير فيليب تخلى عن رخصته بعد ضلوعه في حادث تصادم الشهر الماضي.

وكان الأمير البالغ من العمر (97 عاما) قد نجا من الحادث دون إصابات عندما انقلبت سيارة من نوع لاندروفر كان يقودها على جانبها بعد اصطدامها بسيارة أخرى في 17 يناير قرب ضيعة ساندرينغهام في شرق إنجلترا.

وأعلن قصر باكينغهام حينها أن الأمير فيليب، دوق أدنبرة تعرض لحادث سير أثناء قيادة سيارته دون أن يصاب بأذى.

وقال الشهود إنهم ساعدوا الدوق على الخروج من السيارة، وكان بكامل وعيه لكن في حالة ارتباك شديد.

المصدر: وكالات