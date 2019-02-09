فرنسا – حقق فريق باريس سان جرمان فوزا بشق الأنفس على ضيفه بوردو بهدف يتيم، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي (ليغ1) لكرة القدم.

ويدين الفريق الباريسي بالفضل الكبير في انتصاره لمهاجمه الأوروغوياني إدينسون كافاني، الذي أحرز هدف الفوز اليتيم له من ضربة جزاء، وذلك قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، التي جرت على ملعب “حديقة الأمراء – Parc des Princes”.

واستعاد باريس سان جيرمان بذلك توازنه بعد هزيمته الأولى في الموسم الحالي للدوري، أمام مضيفه ليون (1-2)، ورفع رصيده إلى 59 نقطة، ويتربع على عرش صدارة الدوري بفارق 13 نقطة عن وصيفه ليل.

في المقابل، مني بوردو بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 28 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT