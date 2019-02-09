ليبيا – قام مدير أمن سبها العميد الساعدي امحمد علي اليوم السبت بتفقد الدوريات الأمنية المكلفة بتأمين المدينة والشوارع والوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أي تداعيات أمنية محتملة بالمزامنة مع تنفيذ الخطة الامنية بالمشاركة مع الشرطة العسكرية.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

مدير أمن سبها تابع وفقاً للمكتب الغعلامي التابع للمديرية آلية العمل وتقسيم الشوارع والمفترقات إلى قطاعات لتأمين كل قطاع والإشراف عليه من قبل المستويات الإشرافية والتأكد من التواجد الدائم لتقليل فرص وقوع الجرائم.

وإطلع على عمل البوابات وفق خطة التأمين وتوعية الضباط وأفراد الشرطة بالظروف الأمنية الراهنة والتأكيد على شدة اليقظة وتوخي الحيطة والحذر والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطن.