ليبيا – أعلنت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة التشادية نتائج العملية العسكرية البرية والجوية التي تمت بالاشتراك بين الطيران التشادي والفرنسي ضد ما وصفته بـ ” الغزو الإرهابي ” الذي تحاول المعارضة المتمردة غزو تشاد به.

ونقلت وكالة الأنباء التشادية الرسمية عن المتحدث باسم الجيش ” الكولونيل عزم برمندوا أغونا ” فى تقرير ترجمته صحيفة المرصد فأن حوالي أربعين مركبة من كل الأنواع قد جرى تدميرها.

وأضاف المتحدث بأن الجيش التشادي إستولى على عدد 18 مركبة منها 16 مزودة بأسلحة ثقيلة إضافة لمئات القطع من الأسلحة الصغيرة والرشاشة وكمية كبيرة من الذخيرة من مختلف الأعيرة .

وفى ذات الإطار ، أكد المتحدث أسر أكثر من 250 من الإرهابيين المتمردين الفارين من ليبيا بما يعادل كتيبتين كاملتين مؤكداً بأن من بينهم أربعة زعماء رئيسيين لم يكشف عن أسماؤهم مؤكداً إستيلاء الجيش على عدة وثائق مهمة .

وختم المتحدث ” كولينيل عزم أغونا ” بأن عملية الجيش التشادي لازالت مستمرة لتحييد ومطاردة بقية هؤلاء المتمردين مؤكداً بأن القوات المسلحة التشادية لم تسجل أي خسائر بشرية ومادية في جانبها .

المصدر : وكالة الانباء التشادية

الترجمة : المرصد – خاص