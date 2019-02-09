ألمانيا – خرج فريق بوروسيا دورتموند بتعادل بطعم الهزيمة، على أرضه، من مباراته أمام ضيفه هوفنهايم (3-3)، التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بثلاثة أهداف متتالية عبر كل من، الإنجليزي جادون سانشو، وماريو غوتزه، والبرتغالي رافائيل غيريرو، في الدقائق (32، 43، 66) على الترتيب. وانتفض هوفنهايم بعد ذلك، ورد بالمثل بثلاثية أيضا، إذ أحرز المهاجم الجزائري إسحق بلفوضيل هدفين، في الدقيقتين (75 و87)، وتخللهما هدف زميله المدافع التشيكي بافيل كاديرابيك، الذي سجله في الدقيقة 86، من عمر المباراة التي جرت على ملعب “سيغنال ايدونا بارك”، في مدينة دورتموند.

واكتفى بوروسيا دورتموند، بتعادله في الجولة الثانية على التوالي، بنقطة يتيمة، رفع بها رصيده إلى 50 نقطة، ويتصدر البوندسليغا، بفارق 8 نقاط عن حامل اللقب بايرن ميونيخ، الذي يستضيف شالكه، اليوم ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

بينما رفع هوفنهايم رصيده إلى 30 نقطة، ويحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري.

المصدر: “Sportbox.ru”